Кривова Баландина Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривова Баландина Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905

Отец: Баландин Антон

Мать: Баландина Авдея

Рождение ребёнка
04.11.1924

Сын: Кривов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович

Рождение ребёнка
10.10.1927

Дочь: Кривова Зайцева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович

Рождение ребёнка
21.11.1934

Сын: Кривов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович

Рождение ребёнка
20.01.1938

Дочь: Харитонова Кривова Нина Александровна

Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович

Рождение ребёнка
16.12.1940

Дочь: Кривова Мурзова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович

Смерть
Неизвестно
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