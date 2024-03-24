Кривова Баландина Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905
Отец: Баландин Антон
Мать: Баландина Авдея
Рождение ребёнка
04.11.1924
Сын: Кривов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович
Рождение ребёнка
10.10.1927
Дочь: Кривова Зайцева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович
Рождение ребёнка
21.11.1934
Сын: Кривов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович
Рождение ребёнка
20.01.1938
Дочь: Харитонова Кривова Нина Александровна
Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович
Рождение ребёнка
16.12.1940
Дочь: Кривова Мурзова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Кривов Александр Феофанович
Смерть
Неизвестно