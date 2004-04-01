Гроссман Джим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссман Кеннет
Мать ребёнка: Гроссман Марибелл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гроссман Марибелл
Мать ребёнка: Гроссман Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссман Энтони
Мать ребёнка: Гроссман Катарина
Смерть
01.04.2004