Гроссман Джим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гроссман Джим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссман Кеннет

Мать ребёнка: Гроссман Марибелл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гроссман Марибелл

Мать ребёнка: Гроссман Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссман Энтони

Мать ребёнка: Гроссман Катарина

Смерть
01.04.2004

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