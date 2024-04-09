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Ульяна Лукьяновна

Место рождения

Инютино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Инютино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
взята из вотчины помещика Палицына из сл.Инютина
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Петр Ефимов

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Савва Ефимович

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Гликерия Ефимовна

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Акулина Ефимовна

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Кислов Игнатей Ефимович

Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович

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