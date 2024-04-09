Ульяна Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
взята из вотчины помещика Палицына из сл.Инютина
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Петр Ефимов
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Савва Ефимович
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Гликерия Ефимовна
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Кислов Ефим Денисович