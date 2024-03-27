Кильчимбаев Хайбулла Абдуллович
Место рожденияБашкирия, Кугарчинский р-н, дер. Юлдыбаево
Дата рождения1897
Дата смерти29.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кильсимбаева) Марьям
Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильсимбаев Фарит
Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильсимбаев Абдулхай
Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильсимбаев Абдулхак
Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кильсимбаева) Зайнап
Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кильчинбаев Хайбули Хайурлин. ранен/контужен, Выбыл: тыловой госпиталь, Место рождения: Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Петровская вол., Место службы: 20-й пехотный Галицкий полк, рядовой, Дата ... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна
Смерть
29.05.1943
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно