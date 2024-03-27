Кильчимбаев Хайбулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильчимбаев Хайбулла Абдуллович

Место рождения

Башкирия, Кугарчинский р-н, дер. Юлдыбаево

Дата рождения

1897

Дата смерти

29.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кильсимбаева) Марьям

Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильсимбаев Фарит

Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильсимбаев Абдулхай

Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильсимбаев Абдулхак

Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кильсимбаева) Зайнап

Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Военная служба
Неизвестно
Кильчинбаев Хайбули Хайурлин. ранен/контужен, Выбыл: тыловой госпиталь, Место рождения: Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Петровская вол., Место службы: 20-й пехотный Галицкий полк, рядовой, Дата ... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Галлиулина) Миннур Габидулловна

Смерть
29.05.1943
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно

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