Харламов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1961
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1961
Отец: Николай
Рождение ребёнка
26.08.1985
Сын: Харламов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Харламова (Фукина) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
29.07.1989
Дочь: Кутенева (Харламова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Харламова (Фукина) Елена Борисовна
Орёл, город Орёл, Орловская область