Ревенко Николай Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенко Николай Витальевич

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Место рождения

Одинцово, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

08.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2012

Отец: не указан

Мать: не указана

Одинцово, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
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