Чурилин Дорофей Артемьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Дорофей Артемьев (Ич)

Чурилин Дорофей Артемьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Чурилин Макар Дорофеев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Катерина

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Чурилин Самуйла Дорофеев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Катерина

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Катерина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1740
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close