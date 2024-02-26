Чурилин Дорофей Артемьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Чурилин Макар Дорофеев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Катерина
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Чурилин Самуйла Дорофеев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Катерина
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Катерина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1740