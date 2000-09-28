Васильев Всеволод
Место рожденияБрянск
Дата рождения11.02.1927
Дата смерти28.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927
Отец: Васильев Борис
Мать: Васильева Мария
Брянск
Рождение ребёнка
22.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Анна
п.Ситники Борский р-н Горьковская область
Рождение ребёнка
31.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Анна
г.Бор Горьковская область
Награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
28.09.2000
г.Бор Нижегородская обл.
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Липовское кладбище г.Бор