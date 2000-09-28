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Васильев Всеволод

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Место рождения

Брянск

Дата рождения

11.02.1927

Дата смерти

28.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927

Отец: Васильев Борис

Мать: Васильева Мария

Брянск
Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анна

п.Ситники Борский р-н Горьковская область
Рождение ребёнка
31.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Анна

г.Бор Горьковская область
Награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
28.09.2000
г.Бор Нижегородская обл.
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Липовское кладбище г.Бор
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