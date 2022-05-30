Малинин Владимир Фёдорович 02.08.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Малинин Владимир Фёдорович

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 02.08.1967

Отец
Малинин Фёдор Васильевич05.02.1913 г.р.
Мать
Малинина (Татаринова) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Малинина) Дарья Владимировна1987 г.р.
Малинин Максим ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1967

Отец: Малинин Фёдор Васильевич

Мать: Малинина (Татаринова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Максим Владимирович

Мать ребёнка: Малинина Елена

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1987

Дочь: (Малинина) Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Малинина Елена

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.