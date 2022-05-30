Малинин Владимир Фёдорович
мужской, родился 02.08.1967
ОтецМалинин Фёдор Васильевич05.02.1913 г.р.
МатьМалинина (Татаринова) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Малинина) Дарья Владимировна1987 г.р.
Малинин Максим ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Малинина Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1987
Дочь: (Малинина) Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Малинина Елена
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург