Литвинов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1935
Дата смерти04.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Смерть
04.10.1999
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Причина смерти: болезнь