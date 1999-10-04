Литвинов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1935

Дата смерти

04.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Смерть
04.10.1999
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Причина смерти: болезнь
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