Завьялов Александр Андреевич
Место рождениясело Ваганово Промышленновского района Кемеровской области
Дата рождения05.12.1912
Дата смерти28.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1932
Дочь: Борисова (Завьялова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
07.12.1937
Дочь: (Завьялова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
08.11.1939
Сын: Завьялов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
09.04.1947
Сын: Завьялов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна
Смерть
28.01.1997