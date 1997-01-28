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Завьялов Александр Андреевич

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Место рождения

село Ваганово Промышленновского района Кемеровской области

Дата рождения

05.12.1912

Дата смерти

28.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1912

Отец: Завьялов Андрей Панфилович

Мать: Завьялова (Вершинина) Наталья (Наталия) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Ульяна Архиповна

Рождение ребёнка
23.12.1932

Дочь: Борисова (Завьялова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна

Рождение ребёнка
07.12.1937

Дочь: (Завьялова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна

Рождение ребёнка
08.11.1939

Сын: Завьялов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна

Рождение ребёнка
09.04.1947

Сын: Завьялов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Завьялова Ульяна Архиповна

Смерть
28.01.1997

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