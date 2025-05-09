Щетинин Данил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Щетинин Данил

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Щетинин ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Щетинина ВарвараНеизвестно г.р.
Дети
(Щетинина) Варвара04.12.1865 г.р.
(Щетинина) Ульяна22.12.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щетинин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Нестор

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
04.12.1865

Дочь: (Щетинина) Варвара

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
22.12.1869

Дочь: (Щетинина) Ульяна

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
24.07.1871

Сын: Щетинин Иван

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
25.02.1873

Сын: Щетинин Тарас

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
07.03.1874

Сын: Щетинин Евгений

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Щетинин Ермолай

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Рождение ребёнка
25.10.1879

Дочь: (Щетинина) Параскева

Мать ребёнка: Щетинина Варвара

Смерть
Неизвестно

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