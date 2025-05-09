Щетинин Данил
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЩетинин ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Щетинина ВарвараНеизвестно г.р.
Дети
(Щетинина) Варвара04.12.1865 г.р.
(Щетинина) Ульяна22.12.1869 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щетинин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Нестор
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
04.12.1865
Дочь: (Щетинина) Варвара
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
22.12.1869
Дочь: (Щетинина) Ульяна
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
24.07.1871
Сын: Щетинин Иван
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
25.02.1873
Сын: Щетинин Тарас
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
07.03.1874
Сын: Щетинин Евгений
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
26.07.1877
Сын: Щетинин Ермолай
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Рождение ребёнка
25.10.1879
Дочь: (Щетинина) Параскева
Мать ребёнка: Щетинина Варвара
Смерть
Неизвестно