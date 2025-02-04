Зыков Вениамин
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Зыкова (Ульяновская)) Александра ИльиничнаПосле 1920 г.р.
Дети
(? (Зыкова)) Людмила ВениаминовнаДо 1945 г.р.
Зыков Василий ВениаминовичОколо 1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична
Рождение ребёнка
До 1945
Дочь: (? (Зыкова)) Людмила Вениаминовна
Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Зыков Василий Вениаминович
Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична
Смерть
Неизвестно