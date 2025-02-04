Зыков Вениамин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зыков Вениамин

Автор
ИУ
Ульяновский И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Зыкова (Ульяновская)) Александра ИльиничнаПосле 1920 г.р.
Дети
(? (Зыкова)) Людмила ВениаминовнаДо 1945 г.р.
Зыков Василий ВениаминовичОколо 1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
До 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
До 1945

Дочь: (? (Зыкова)) Людмила Вениаминовна

Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Зыков Василий Вениаминович

Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зыкова (Ульяновская)) Александра Ильинична

Смерть
Неизвестно

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