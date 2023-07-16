Михальцевич (Бахарева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1976
Дочь: Болдырева (Михальцевич) Майя Игоревна
Отец ребёнка: Михальцевич Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Кудрявцева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир
Смерть
1988