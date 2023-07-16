Михальцевич (Бахарева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальцевич (Бахарева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахарев Иван Михайлович

Мать: Бахарева (Мараева) Тамара (Ева) Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михальцевич Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
11.05.1976

Дочь: Болдырева (Михальцевич) Майя Игоревна

Отец ребёнка: Михальцевич Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Кудрявцева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир

Смерть
1988

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