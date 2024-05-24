Кирган Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирган Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирган Корней

Мать: Кирган Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирган) Людмила (Люся)

Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Василий

Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Николай

Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Виктор

Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Иван

Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Шкорубская Галина Петровна

Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Смерть
Неизвестно

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