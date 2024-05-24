Кирган Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирган Корней
Мать: Кирган Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирган) Людмила (Люся)
Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Василий
Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Николай
Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Виктор
Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Иван
Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Шкорубская Галина Петровна
Мать ребёнка: Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Смерть
Неизвестно