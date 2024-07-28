Телегина (Белова) Мавра (Мария) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Белова) Мавра (Мария) Яковлева

Место рождения

Тенишево

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

08.10.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Белов Яков Иванов

Мать: Белова Анна

Бракосочетание
01.01.1830 ст.

Муж: Телегин Трофим Антонов

Рождение ребёнка
20.07.1834 ст.

Дочь: Храмова (Телегина) Марина (Матрена) Трофимовна

Отец ребёнка: Телегин Трофим Антонов

Смерть
08.10.1871 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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