Телегина (Белова) Мавра (Мария) Яковлева
Место рожденияТенишево
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смерти08.10.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Белов Яков Иванов
Мать: Белова Анна
Бракосочетание
01.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1834 ст.
Дочь: Храмова (Телегина) Марина (Матрена) Трофимовна
Отец ребёнка: Телегин Трофим Антонов
Смерть
08.10.1871 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)