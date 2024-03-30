Изосимова (Мухина) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1904
Дата смерти18.08.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1904
Отец: Мухин Степан
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: Петрова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Федорищева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: Люсова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Изосимова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1994