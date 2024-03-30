Изосимова (Мухина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимова (Мухина) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1904

Дата смерти

18.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1904

Отец: Мухин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: Петрова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Федорищева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: Люсова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Изосимова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Изосимов Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изосимов Михаил Андреевич

Смерть
18.08.1994
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