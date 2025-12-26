Лябб Де Шангран (Новосильцева) София Петровна
женский, родилась 09.09.1846, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецНовосильцев Пётр Петрович09.12.1797 г.р.
МатьНовосильцева (Беринг) Меропия АлександровнаОколо 1812 г.р.
Супруги
Лябб Де Шангран Мари-Гумберт1838 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1846
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.01.1873
Смерть
Неизвестно
Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000366/00000467.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНСКОЙ НА ОСТОЖЕНКЕ