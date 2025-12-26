Лябб Де Шангран (Новосильцева) София Петровна 09.09.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Лябб Де Шангран (Новосильцева) София Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.09.1846, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Новосильцев Пётр Петрович09.12.1797 г.р.
Мать
Новосильцева (Беринг) Меропия АлександровнаОколо 1812 г.р.
Супруги
Лябб Де Шангран Мари-Гумберт1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1846

Отец: Новосильцев Пётр Петрович

Мать: Новосильцева (Беринг) Меропия Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-000366/00000467.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНСКОЙ НА ОСТОЖЕНКЕ

Бракосочетание
15.01.1873

Муж: Лябб Де Шангран Мари-Гумберт

Смерть
Неизвестно

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