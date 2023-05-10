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Новикова (Лойко) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1957

Отец: Лойко Алексей Алексеевич

Мать: Лойко (Мирошниченко) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1979

Дочь: Доценко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Новиков Владимир Викторович

Рождение ребёнка
21.04.1990

Дочь: Рябченко (Новикова) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Новиков Владимир Викторович

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

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