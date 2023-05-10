Новикова (Лойко) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1957
Рождение ребёнка
06.08.1979
Дочь: Доценко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Новиков Владимир Викторович
Рождение ребёнка
21.04.1990
Дочь: Рябченко (Новикова) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Новиков Владимир Викторович
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область