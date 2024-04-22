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Новожилов Степан Иванович

Место рождения

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1895

Отец: Новожилов Иван Никифорович

Мать: Новожилова Евдокия Степановна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Отец: уволенный в запас солдат. Восприемники: крестьянские дети д. Браславль Никифор Никифорович Новожилов и д. Куньшина Матрона Трофимовна Кучеренкова
Рождение ребёнка
1920

Сын: Новожилов Николай Степанович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Новожилова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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