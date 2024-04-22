Новожилов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1895
Отец: уволенный в запас солдат. Восприемники: крестьянские дети д. Браславль Никифор Никифорович Новожилов и д. Куньшина Матрона Трофимовна Кучеренкова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Новожилов Николай Степанович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новожилова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно