Устюженин Симеон Кузьмин Вычислено 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюженин Симеон Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен исходя из возраста вступления в брак -18 лет https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/408?center=1286+1166 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, оп... Показать все
Бракосочетание
03.09.1833 ст.

Жена: (Усова) Ирина Кирикова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/408?center=1286+1166 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 408 Актовая запись 16 Третьяго числа вѣнчан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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