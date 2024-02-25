Роженцев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1937
Дата смерти13.03.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937
Отец: Роженцев Василий
Рождение ребёнка
03.10.1957
Мать ребёнка: Роженцева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1960
Дочь: Трухина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Роженцева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1993
онкология. Легкие