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Роженцев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1937

Дата смерти

13.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937

Отец: Роженцев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1957

Сын: Роженцев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Роженцева Любовь Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Трухина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Роженцева Любовь Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роженцева Любовь Ивановна

Смерть
13.03.1993
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
онкология. Легкие
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