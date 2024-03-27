Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна
Место рожденияДеревня Ибракаево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1912
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1931
Рождение ребёнка
04.12.1946
Рождение ребёнка
11.12.1949
Рождение ребёнка
17.05.1952
Рождение ребёнка
01.06.1954
Рождение ребёнка
20.06.1959
Смерть
1996
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно