Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искандарова (Аминова) Магфия Абдулловна

Место рождения

Деревня Ибракаево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Мать: Аминова Хатира

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Искандаров Харис Хафизович

Рождение ребёнка
10.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Искандаров Харис Хафизович

Рождение ребёнка
04.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Искандаров Харис Хафизович

Рождение ребёнка
11.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Искандаров Харис Хафизович

Рождение ребёнка
17.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Искандаров Харис Хафизович

Рождение ребёнка
01.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Искандаров Харис Хафизович

Рождение ребёнка
20.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Искандаров Харис Хафизович

Смерть
1996
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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