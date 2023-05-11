Шаронов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елик Валентина Степановна
Мать ребёнка: Шаронова Александра
Рождение ребёнка
04.12.1926
Сын: Шаронов Александр Степанович
Мать ребёнка: Шаронова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаронова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаронова Александра
Смерть
Неизвестно