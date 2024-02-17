Махнач Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахнач Ирина

Махнач Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махнач Елизовета Дмитриевна

Отец ребёнка: Махнач Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнач Данила Дмитриевич

Отец ребёнка: Махнач Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнач Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Махнач Дмитрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махнач Дмитрий Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.