Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомин Эдуард Михайлович

Мать: Сомина (Смоленская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Болотов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко (Болотова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Болотов Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Александр Юрьевич

Смерть
Неизвестно

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