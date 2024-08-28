Болотова (Сомина) Регина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Болотов Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко (Болотова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Болотов Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно