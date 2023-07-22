Волобуева-Форнале Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1977
Отец: Волобуев Сергей
Мать: Волобуева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.2000
Сын: Форнале Михаил
Отец ребёнка: Форнале Алекс
Рождение ребёнка
09.09.2003
Сын: Форнале Александр
Отец ребёнка: Форнале Алекс
Рождение ребёнка
19.09.2007
Сын: Форнале Григорий
Отец ребёнка: Форнале Алекс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Форнале Алекс