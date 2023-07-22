Волобуева-Форнале Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева-Форнале Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1977

Отец: Волобуев Сергей

Мать: Волобуева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.2000

Сын: Форнале Михаил

Отец ребёнка: Форнале Алекс

Рождение ребёнка
09.09.2003

Сын: Форнале Александр

Отец ребёнка: Форнале Алекс

Рождение ребёнка
19.09.2007

Сын: Форнале Григорий

Отец ребёнка: Форнале Алекс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Форнале Алекс

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