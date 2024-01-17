Крупина (Панагушина) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Панагушина) Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947

Отец: Панагушин Сергей Петрович

Мать: Панагушина Александра Алексеевна

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