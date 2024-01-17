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Крупина (Панагушина) Нина Сергеевна
Крупина (Панагушина) Нина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.1947
Пол
Женский
Отец
Панагушин Сергей Петрович
Мать
Панагушина Александра Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947
Отец:
Панагушин Сергей Петрович
Мать:
Панагушина Александра Алексеевна
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