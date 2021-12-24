Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1715
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1727
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно