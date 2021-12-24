Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Андреевна

Ирина Андреевна

Место рождения

Секиотова, Покровская волость, Калужский уезд

Дата рождения

Вычислено 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1687 г.р.

Дети

Вычислено 1715 г.р.
Вычислено 1727 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Секиотова, Покровская волость, Калужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1715

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич

Секиотова, Покровская волость, Калужский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1727

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич

Секиотова, Покровская волость, Калужский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.