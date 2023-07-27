Демидов Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Демидов Павел Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1875
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