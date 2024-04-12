Анисим Сергеев
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Сергей Захаров
Мать: Прасковья Михайлова
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
1791
Сын: Архип Анисимов
Мать ребёнка: Матрена Симонова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: Матрена Симонова
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Симонова
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское