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Анисим Сергеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сергей Захаров

Мать: Прасковья Михайлова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
1791

Сын: Архип Анисимов

Мать ребёнка: Матрена Симонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: Матрена Симонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Симонова

Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
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