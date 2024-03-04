Березина Галина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Галина Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1963

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1963

Отец: Петерсон Альберт Мартынович

Мать: Петерсон (Козлова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Владимир Иванович

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