Игнатович Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатович Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатович Иван Левонович

Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.

Сын: Игнатович Селиверст Иванович

Отец ребёнка: Игнатович Иван Левонович

Малое Городно, Крупский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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