Игнатович Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.
Сын: Игнатович Селиверст Иванович
Отец ребёнка: Игнатович Иван Левонович
Малое Городно, Крупский район, Минская область
Смерть
Неизвестно