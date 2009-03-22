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Кузьмин Вениамин Терентьевич

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Место рождения

Соловьевск, Тындинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

26.09.1932

Дата смерти

22.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1932

Отец: Кузьмин Терентий Иванович

Мать: Кузьмина (Степанова) Федосья Григорьевна

Соловьевск, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Около 29.04.1957

Жена: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.02.1958

Сын: Кузьмин Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.03.1960

Сын: Кузьмин Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
11.05.1969

Сын: Кузьмин Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
22.03.2009

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