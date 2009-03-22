Кузьмин Вениамин Терентьевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1932
Дата смерти22.03.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1932
Бракосочетание
Около 29.04.1957
Рождение ребёнка
22.02.1958
Сын: Кузьмин Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
23.03.1960
Сын: Кузьмин Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
11.05.1969
Сын: Кузьмин Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Кузьмина (Сенникова) Валентина Ефимовна
Смерть
22.03.2009