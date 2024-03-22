Федор Аникеев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Аникей Петров
Мать: Агафья Акимова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елизавета Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно