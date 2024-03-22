Федор Аникеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Аникеев

Федор Аникеев

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Аникей Петров

Мать: Агафья Акимова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елизавета Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никитина

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close