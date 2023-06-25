Соловьева (Короткова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Короткова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
17.08.1977

Дочь: Лукинская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
03.06.1980

Сын: Соловьев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
27.07.1986

Дочь: Соловьева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
18.05.1988

Дочь: Соловьева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович

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