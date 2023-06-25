Соловьева (Короткова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1977
Дочь: Лукинская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1980
Сын: Соловьев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1986
Дочь: Соловьева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
18.05.1988
Дочь: Соловьева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Павлович