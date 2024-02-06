Романова Евдокия Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евдокия Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Романов Григорий

Мать: Марина

Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Трошкин Александр Степанович

Отец ребёнка: Трошкин Степан Арсениев

Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Трошкин Илья Степанович

Отец ребёнка: Трошкин Степан Арсениев

Рождение ребёнка
1917

Сын: Трошкин Авксентий (Аксентий) Степанович

Отец ребёнка: Трошкин Степан Арсениев

Смерть
Неизвестно
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