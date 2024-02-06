Романова Евдокия Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Романов Григорий
Мать: Марина
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Трошкин Александр Степанович
Отец ребёнка: Трошкин Степан Арсениев
Рождение ребёнка
28.07.1910
Отец ребёнка: Трошкин Степан Арсениев
Рождение ребёнка
1917
Сын: Трошкин Авксентий (Аксентий) Степанович
Отец ребёнка: Трошкин Степан Арсениев
Смерть
Неизвестно