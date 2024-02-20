Черкас Дунэк Николай Харлампович
Место рожденияс Кр Поляна Донецкой обл.
Дата рождения1929
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Черкас Дунэк Харлампий
Мать: Черкас Дунэк Кирикия
с Кр Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1958
Сын: Черкас Дунэк Георгий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
02.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с Кр Поляна Донецкойобл.
Смерть
1994
с Кр Поляна Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр Поляна Донецкой обл.