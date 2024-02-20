Черкас Дунэк Николай Харлампович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркас Дунэк Николай Харлампович

Черкас Дунэк Николай Харлампович

avatar

Место рождения

с Кр Поляна Донецкой обл.

Дата рождения

1929

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Черкас Дунэк Харлампий

Мать: Черкас Дунэк Кирикия

с Кр Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1958

Сын: Черкас Дунэк Георгий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красная Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
02.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с Кр Поляна Донецкойобл.
Смерть
1994
с Кр Поляна Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр Поляна Донецкой обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close