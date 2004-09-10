Елисеева Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1941

Дата смерти

10.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колюпанов Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.09.2004

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