Елисеева Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1941
Дата смерти10.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колюпанов Владимир Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.09.2004