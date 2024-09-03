Пичкалев Павел Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалева) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалева) Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичкалев Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно