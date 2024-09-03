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Пичкалев Павел Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1891

Отец: Пичкалев Терентий Михайлович

Мать: Пичкалева (Лехтина) Мария Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалева) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалева) Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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