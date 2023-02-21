Науменко Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь
Рождение ребёнка
08.10.1905
Сын: Науменко Андрей Васильевь
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь
Рождение ребёнка
03.10.1907
Сын: Науменко Иоаннь Васильевь
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь
Рождение ребёнка
09.02.1909
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь
Рождение ребёнка
14.12.1910
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь