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Науменко Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Науменко Павел Васильевь

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Науменко Андрей Васильевь

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Науменко Иоаннь Васильевь

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Науменко Павел Васильевь

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Науменко Василий Феодорь

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