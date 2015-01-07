Потапов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2015

Отец: Потапов Стапан Васильевич

Мать: Потапова Анна

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