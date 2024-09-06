Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: Васильева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евфросинья (Евфросина) Михайлова

Рождение ребёнка
03.07.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евфросинья (Евфросина) Михайлова

Остров, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
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Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евфросинья (Евфросина) Михайлова

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Рождение ребёнка
23.07.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евфросинья (Евфросина) Михайлова

Остров, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
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Рождение ребёнка
26.06.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евфросинья (Евфросина) Михайлова

Остров, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
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Смерть
Неизвестно

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