Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: Васильева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евфросинья (Евфросина) Михайлова
Рождение ребёнка
03.07.1908
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Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.
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Рождение ребёнка
23.07.1912
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Рождение ребёнка
26.06.1914
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Смерть
Неизвестно