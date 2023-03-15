Зарешнова Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарешнова Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Заречнев Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Заречнев Семен Абросимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Заречнев Николай Семенович

Отец ребёнка: Заречнев Семен Абросимович

Алтайский край, Сорокинский р-н, Верхне-Камышинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заречнев Косьма Семенович

Отец ребёнка: Заречнев Семен Абросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заречнев Семен Абросимович

Смерть
Неизвестно
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