Зарешнова Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1902
Сын: Заречнев Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Заречнев Семен Абросимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Заречнев Николай Семенович
Отец ребёнка: Заречнев Семен Абросимович
Алтайский край, Сорокинский р-н, Верхне-Камышинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заречнев Косьма Семенович
Отец ребёнка: Заречнев Семен Абросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно