Смирнов Игорь Григорьевич
Место рожденияКологривский р-н, Вяльцевский р-н, д. Ивановское
Дата рождения29.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1922
Отец: Смирнов Григорий
Кологривский р-н, Вяльцевский р-н, д. Ивановское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова ЛИДИЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова ЛИДИЯ
Работа или профессия
Неизвестно
летчик | фронтовик
Место жительства
Неизвестно
г.Новомосковск
Смерть
Неизвестно
Московская обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость