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Смирнов Игорь Григорьевич

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Место рождения

Кологривский р-н, Вяльцевский р-н, д. Ивановское

Дата рождения

29.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1922

Отец: Смирнов Григорий

Мать: Смирнова Ираида Михайловна

Кологривский р-н, Вяльцевский р-н, д. Ивановское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова ЛИДИЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова ЛИДИЯ

Работа или профессия
Неизвестно
летчик | фронтовик
Место жительства
Неизвестно
г.Новомосковск
Смерть
Неизвестно
Московская обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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