конева (конева) евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиконева (конева) евдокия

конева (конева) евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Конев Иван Семенов

Отец ребёнка: Конев Семен Антонов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Конев Илья Семенов

Отец ребёнка: Конев Семен Антонов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Конев Федор Семенов

Отец ребёнка: Конев Семен Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Семен Антонов

Смерть
1825
Арлагуль, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close