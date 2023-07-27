конева (конева) евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Конев Иван Семенов
Отец ребёнка: Конев Семен Антонов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Конев Илья Семенов
Отец ребёнка: Конев Семен Антонов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Конев Федор Семенов
Отец ребёнка: Конев Семен Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конев Семен Антонов
Смерть
1825
Арлагуль, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область