Алешин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлешин Александр

Алешин Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алешин Сергей

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
13.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешина Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close