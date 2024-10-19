Шуклин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуклин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мезрина (Шуклина) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

1875 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-7Z7T?i=776&cat=1398040
Смерть
Неизвестно

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