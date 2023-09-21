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Муллин Иван Фомич

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Муллин Фома Алексеевич

Мать: Авдотья

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2женаИванаФомича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никифоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Муллин Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Муллин Радион Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Муллин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Муллин Егор(Григорий) Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Муллин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Муллин Павел Иванович

Мать ребёнка: 2женаИванаФомича

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1853

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