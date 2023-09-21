Муллин Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Муллин Фома Алексеевич
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2женаИванаФомича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Муллин Егор(Григорий) Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: 2женаИванаФомича
Смерть
1853