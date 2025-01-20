Постовалов Василий
мужской, родился 28.11.1845, Курганская, Гляданский, д. Ершовка
умер Неизвестно
ОтецПостовалов Антон20.06.1815 г.р.
МатьТрошина Устинья Корниловна02.10.1815 г.р.
Супруги
Постовалова Агрипина ЛазаревнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлова (Постовалов) Параскева10.01.1874 г.р.
Постовалов Сергей1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1845
Отец: Постовалов Антон
Курганская, Гляданский, д. Ершовка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1874
Дочь: Михайлова (Постовалов) Параскева
Мать ребёнка: Постовалова Агрипина Лазаревна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Постовалов Сергей
Мать ребёнка: Постовалова Агрипина Лазаревна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Постовалов Вавил
Мать ребёнка: Постовалова Агрипина Лазаревна
Смерть
Неизвестно