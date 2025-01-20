Постовалов Василий 28.11.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Василий

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 28.11.1845, Курганская, Гляданский, д. Ершовка

умер Неизвестно

Отец
Постовалов Антон20.06.1815 г.р.
Мать
Трошина Устинья Корниловна02.10.1815 г.р.
Супруги
Постовалова Агрипина ЛазаревнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлова (Постовалов) Параскева10.01.1874 г.р.
Постовалов Сергей1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1845

Отец: Постовалов Антон

Мать: Трошина Устинья Корниловна

Курганская, Гляданский, д. Ершовка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Агрипина Лазаревна

Рождение ребёнка
10.01.1874

Дочь: Михайлова (Постовалов) Параскева

Мать ребёнка: Постовалова Агрипина Лазаревна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Постовалов Сергей

Мать ребёнка: Постовалова Агрипина Лазаревна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Постовалов Вавил

Мать ребёнка: Постовалова Агрипина Лазаревна

Смерть
Неизвестно

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